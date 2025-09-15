search
Mais de 700 escrituras são entregues na 19ª edição do Deputados Aqui em Santo Antônio do Descoberto

Ação social ofereceu serviços gratuitos de saúde, assistência jurídica, emissão de documentos e atividades culturais à população


Deputados Aqui
O evento ainda incluiu uma sessão solene para reconhecer cidadãos que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento do município (Foto: Thalita Camargo)

Santo Antônio do Descoberto, no entorno do Distrito Federal, recebeu neste último sábado (13) a 19ª edição do Programa Deputados Aqui, iniciativa da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) presidida pelo deputado Bruno Peixoto (UB). O evento levou à população mais de 700 escrituras, garantindo segurança jurídica e dignidade a dezenas de famílias, além de oferecer serviços gratuitos de saúde, assistência jurídica, emissão de documentos e atividades culturais.

“Levar o Parlamento até o cidadão é o objetivo do Deputados Aqui. Cada escritura entregue é muito mais do que um papel: é a segurança de um lar e a certeza de um futuro melhor. Políticas públicas podem transformar vidas de forma concreta”, destacou Bruno Peixoto.

O deputado André do Premium, representante do município na Assembleia, reforçou a importância do projeto. “Ver nossa cidade recebendo esse programa é motivo de orgulho. São serviços que chegam diretamente à população, além de garantir moradia segura para tantas famílias”, afirmou.

A prefeita Jessica do Premium também celebrou a iniciativa: “O Deputados Aqui é cuidado, atenção e compromisso com cada cidadão. Hoje, oferecemos saúde, assistência social e moradia segura para muitas famílias. Parcerias como esta fortalecem nosso município.”

Serviços e atividades

Durante toda a programação, moradores tiveram acesso a consultas médicas, exames rápidos, vacinação, aferição de pressão e glicemia, além de orientações nutricionais. Procon Goiás, Defensoria Pública e órgãos estaduais, como AGR e Equatorial, ofereceram serviços à população. Também houve atividades culturais e recreativas para crianças, distribuição de mudas de árvores, castração de cães, assistência jurídica, cortes de cabelo, cursos de beleza e, ao todo, mais de 5 mil porções de arroz carreteiro foram servidas pelo grupo “Explosão de Sabores”, da Alego.

Reconhecimento e homenagens

O evento ainda incluiu uma sessão solene para reconhecer cidadãos que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento do município. “Celebramos a dedicação de pessoas que fazem a diferença todos os dias. Cada ação conta e cada gesto importa para tornar nossa cidade mais humana, próspera e acolhedora”, afirmou Bruno Peixoto.

O programa contou ainda com a participação de vereadores, lideranças locais e representantes de municípios vizinhos, consolidando o evento como uma ação cidadã de impacto social e comunitário.

Pesquisa