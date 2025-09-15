Mais de 700 escrituras são entregues na 19ª edição do Deputados Aqui em Santo Antônio do Descoberto

Santo Antônio do Descoberto, no entorno do Distrito Federal, recebeu neste último sábado (13) a 19ª edição do Programa Deputados Aqui, iniciativa da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) presidida pelo deputado Bruno Peixoto (UB). O evento levou à população mais de 700 escrituras, garantindo segurança jurídica e dignidade a dezenas de famílias, além de oferecer serviços gratuitos de saúde, assistência jurídica, emissão de documentos e atividades culturais.

“Levar o Parlamento até o cidadão é o objetivo do Deputados Aqui. Cada escritura entregue é muito mais do que um papel: é a segurança de um lar e a certeza de um futuro melhor. Políticas públicas podem transformar vidas de forma concreta”, destacou Bruno Peixoto.

O deputado André do Premium, representante do município na Assembleia, reforçou a importância do projeto. “Ver nossa cidade recebendo esse programa é motivo de orgulho. São serviços que chegam diretamente à população, além de garantir moradia segura para tantas famílias”, afirmou.

A prefeita Jessica do Premium também celebrou a iniciativa: “O Deputados Aqui é cuidado, atenção e compromisso com cada cidadão. Hoje, oferecemos saúde, assistência social e moradia segura para muitas famílias. Parcerias como esta fortalecem nosso município.”

Serviços e atividades

Durante toda a programação, moradores tiveram acesso a consultas médicas, exames rápidos, vacinação, aferição de pressão e glicemia, além de orientações nutricionais. Procon Goiás, Defensoria Pública e órgãos estaduais, como AGR e Equatorial, ofereceram serviços à população. Também houve atividades culturais e recreativas para crianças, distribuição de mudas de árvores, castração de cães, assistência jurídica, cortes de cabelo, cursos de beleza e, ao todo, mais de 5 mil porções de arroz carreteiro foram servidas pelo grupo “Explosão de Sabores”, da Alego.

Reconhecimento e homenagens

O evento ainda incluiu uma sessão solene para reconhecer cidadãos que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento do município. “Celebramos a dedicação de pessoas que fazem a diferença todos os dias. Cada ação conta e cada gesto importa para tornar nossa cidade mais humana, próspera e acolhedora”, afirmou Bruno Peixoto.

O programa contou ainda com a participação de vereadores, lideranças locais e representantes de municípios vizinhos, consolidando o evento como uma ação cidadã de impacto social e comunitário.

