Mais de 700 mil pequenas empresas fecharam durante a pandemia

Dados de um estudo inédito do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) com base em informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelaram que 716.372 pequenos negócios fecharam as portas de março a junho de 2020, logo nos primeiros meses da pandemia da Covid-19. O prejuízo, segundo o levantamento pode ter sido até de R$ 24,1 bilhões.

Rafael Moreira, assessor do Sebrae Nacional, que participou do levantamento, disse que os setores de comércio e serviços foram os mais afetados e que o real impacto da pandemia pode ser ainda mais grave. “A grande maioria das empresas ficou mais de dois anos com o faturamento muito abaixo do normal”, afirma o assessor.

O estudo aponta ainda que considerando os valores do estoque total perdido pelas empresas e a taxa anual média de formação de capital dos pequenos negócios entre 2014 e 2018, serão necessários, caso não haja nenhum apoio governamental nesse sentido, entre um e três anos para a total recomposição das empresas.

O setor de comércio registrou perdas que vão de R$ 3,9 bilhões a 7,3 bilhões. Na sequência, estão a indústria e a construção, com valores entre R$ 1,5 bilhões e R$ 4,4 bilhões e R$ 0,7 bilhão e 3,7 bilhões, respectivamente.