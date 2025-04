Márcio Corrêa é internado com sintomas de gastroenterite

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), foi internado na tarde desta terça-feira (8) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Ânima Centro Hospitalar, após apresentar sintomas de gastroenterite. Segundo nota divulgada pela Prefeitura, o estado de saúde é estável e ele permanece sob observação. A internação ocorre poucos dias após o gestor retomar a agenda oficial, ainda em recuperação de um quadro anterior de miopatia inflamatória.

De acordo com o vereador e médico José Fernandes (MDB), que acompanha o caso, a decisão pela internação na UTI foi por precaução. “8 de abril, 7h15 da noite, eu e o doutor Walter estamos aqui pra falar sobre o estado de saúde do nosso prefeito, Márcio Corrêa. Hoje, no final da tarde, eu recebi uma ligação dele, ele passou mal, são vômitos, diarreia”, disse o parlamentar em vídeo publicado nas redes sociais. Corrêa chegou a participar de evento mais cedo, para anunciar a retomada do Bolsa Atleta, mas deixou o local debilitado.

A assessoria do prefeito informou que ele continuará sendo monitorado pela equipe médica, mas não detalhou se haverá mudanças nas funções administrativas ou na agenda oficial. Ainda não há previsão de alta.

Histórico recente de internações

Esta é a terceira vez que o prefeito de Anápolis é internado desde o início do mandato. Em fevereiro, o prefeito deu entrada na mesma unidade hospitalar com sinais de inflamação viral. Já em março, permaneceu quase dez dias internado no Hospital DF Star, em Brasília, onde foi diagnosticado com miopatia inflamatória — uma doença autoimune rara que afeta os músculos e pode comprometer a respiração e a mobilidade. Após alta médica, Corrêa retomou as atividades presenciais no dia 12 de março.

