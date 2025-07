Megaoperação contra crimes cibernéticos cumpre 94 mandados em Goiás, Rio de Janeiro e DF

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), deflagrou na manhã desta quinta-feira (10) a Operação Deep Hunt, uma megaoperação que mira uma organização criminosa envolvida em crimes cibernéticos, lavagem de dinheiro e outros delitos.

Com o apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro, a ação cumpre 94 mandados judiciais – entre ordens de prisão, busca e apreensão e sequestro de bens – em seis cidades de Goiás, além do Rio de Janeiro (RJ) e do Distrito Federal. Ao todo, 180 policiais civis estão mobilizados na ofensiva, que investiga o uso de dados bancários adquiridos na darkweb e o emprego de criptoativos para a prática de fraudes financeiras.

Casal preso em cobertura na Barra da Tijuca

No Rio de Janeiro, um casal foi preso em uma cobertura de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital. Eles são investigados por envolvimento com o esquema e irão responder pelos crimes de furto e formação de quadrilha. Segundo as investigações, os criminosos compravam informações bancárias em mercados ilegais da deep web e utilizavam criptomoedas para lavar o dinheiro obtido de forma ilícita.

R$ 112 milhões em bens sequestrados

Além das prisões, a operação resultou no sequestro de bens móveis no valor de R$ 112 milhões, conforme informações da Polícia Civil. A expectativa é que os desdobramentos da ação revelem uma ampla rede de crimes digitais com atuação interestadual.

A Operação Deep Hunt teve mandados cumpridos nas seguintes cidades:

Goiânia (GO)

Aparecida de Goiânia (GO)

Goianira (GO)

Senador Canedo (GO)

Abadiânia (GO)

Estrela do Norte (GO)

Rio de Janeiro (RJ)

A operação segue em andamento, e a Polícia Civil deve divulgar novas informações nas próximas horas. A ação é considerada uma das maiores já realizadas em Goiás no combate ao crime cibernético e ao uso criminoso de criptomoedas.