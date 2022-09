Meia maratona EURO RUN tem inscrições até dia 22 de setembro

Goiânia recebe, após quase três anos, diversas ações com esse caráter esportivo social. Neste domingo, 25, acontece na capital a meia maratona EURO RUN, Revezamento 21km, primeira meia maratona de revezamento organizada pela Hanker Live Marketing e EURO Incorporações. As inscrições para o evento seguem até o dia 22 de setembro no site hanker.com.br/eurorun/.

De acordo com o diretor de negócios da Hanker, Bernard Moura, a corrida será realizada no formato revezamento “onde equipes masculinas, femininas ou mistas formadas por duplas e quartetos se revezarão para cumprir o percurso da prova, composto por quatro voltas completas de 5.275 metros cada volta, perfazendo o total de 21.100 metros”. A EURO RUN deve reunir cerca de mil atletas e terá largada às 6h na Avenida PL 2, em frente ao Europark Residencial, Alphaville Araguaia, localizado no Parque Lozandes.

De acordo com a coordenadora de marketing da EURO, Renata Beatriz, o objetivo da corrida de revezamento “é unir o esporte à solidariedade, já que cada atleta maratonista precisa doar um quilo de alimento não perecível, exceto farinhas em geral e sal”, no ato de retirada dos kits para a corrida, que acontece no sábado, 24, das 09h às 16h no mesmo local do evento.