Membro de torcida organizada é preso por roubo de motocicleta

A Polícia Civil, por meio do Grupo Especial de Proteção ao Torcedor (Geprot), da Deic, após informações recebidas via “disque-denúncia 197”, na tarde desta quinta-feira, 17, prendeu em flagrante indivíduo com diversas anotações criminais e integrante de torcida organizada, identificado como autor de um roubo de uma motocicleta na região metropolitana de Goiânia.

Foi apreendida a motocicleta produto do roubo, que já apresentava os sinais identificadores adulterados, bem como um simulacro de arma de fogo utilizado no crime.