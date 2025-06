Meteorologia alerta para baixa umidade relativa do ar

O fim de semana no Estado de Goiás terá predomínio de sol, com temperaturas amenas pela manhã e em elevação no período da tarde. A análise é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), que faz um alerta para as condições da umidade do ar.

De acordo com o Cimehgo, a umidade relativa do ar deve cair no período da tarde, indicando um ar mais seco, o que chama a atenção para a necessidade de hidratação. O índice de umidade relativa do ar mínima indica que quase a totalidade dos municípios de Goiás está em situação de observação, variando entre 31% e 40%.

O sábado em Goiás terá predomínio de sol, com temperaturas amenas pela manhã e elevação à tarde. A máxima poderá chegar a 35 graus nas regiões Norte e Sul e a 33 graus na região Oeste. Nas regiões Central e Leste a máxima chegará a 32 graus e na região Sudoeste, a 30 graus. Em Porangatu fará 35 graus e em Aruanã, 34 graus.

Em Goiânia, o sábado também será de sol. A temperatura oscilará entre 17 graus, de manhã, e 30 graus, à tarde. Atenção também para a baixa umidade relativa do ar, que vai variar entre 35% e 85%. O sol nascerá às 6h45 e vai se pôr às 17h54.

