Metronização reduz tempo de viagem no transporte coletivo de Goiânia

A metronização lançada na gestão Mabel tem ajudado na redução de tempo da viagem dos usuários do transporte coletivo. A tecnologia faz com que os sinaleiros abram com a aproximação dos ônibus, o que representa aumento de velocidade. Em funcionamento no trecho entre os terminais Novo Mundo e Praça da Bíblia, no BRT Leste-Oeste, a metronização será expandida na próxima semana para o BRT Norte-Sul, entre a Praça Cívica e o Terminal Isidória.

Segundo o prefeito Sandro Mabel, a proposta é tornar os corredores de ônibus mais eficientes e atrativos para a população. “Sensores instalados nas vias identificam a aproximação dos ônibus e enviam informações a uma central que calcula o tempo adequado para manter os semáforos abertos, melhorando a fluidez e a eficiência do sistema”, explica.

De acordo com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), no trecho onde a tecnologia já está implantada, os ônibus faziam até quatro paradas. Com a metronização, esse número caiu para uma. “Os passageiros vão fazer viagens mais rápidas, que é o grande objetivo. Com isso, o usuário fica menos tempo possível dentro do ônibus e pode estar mais tempo na sua casa, com a sua família”, afirma.

Segundo o titular da Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET), Tarcísio Abreu, com a metronização, a expectativa é de elevação de 30% na velocidade operacional. “É um impacto real no tempo de viagem dos usuários dos BRTs. Fizemos o teste, funcionou muito bem, a performance do sistema continua para que o resultado seja beneficiar o usuário do transporte público”, afirma.

A metronização é resultado de um Termo de Cooperação entre a SET, Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC), CMTC e o RedeMob Consórcio, anunciado pelo prefeito Sandro Mabel em janeiro deste ano. Mesmo com corredores exclusivos, os BRTs Leste-Oeste e Norte-Sul ainda não atingiam a velocidade operacional ideal para esse tipo de transporte. A metronização busca corrigir esse desempenho, promovendo um fluxo contínuo dos veículos.

