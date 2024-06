Milhares de pessoas participam do primeiro dia da Festa em Louvor ao Divino Pai Eterno

A abertura da Romaria do Divino Pai Eterno encheu de fiéis a praça Dom Antônio Ribeiro, ao lado do Santuário Basílica, em Trindade (GO). Os devotos acompanharam a primeira Santa Missa no amanhecer desta sexta-feira (28/06), ministrada pelo reitor do Santuário, o missionário redentorista padre Marco Aurélio Martins, que apresentou a imagem do Divino Pai Eterno restaurada.

A imagem que foi esculpida pelo artista plástico goiano Veiga Valle, passou por manutenções ao longo dos anos, recebendo várias camadas de pintura. Assim, precisou passar por uma restauração, ficando três meses fora do Santuário e retornou nesta sexta-feira (28). Um presente para todos os romeiros.

O reitor do Santuário Basílica, padre Marco Aurélio Martins, compartilhou que “o trabalho de restauração é muito significativo para os devotos. Por isso, contamos com o apoio da Igreja no Brasil e do nosso arcebispo, dom João Justino de Medeiros e do Superior Provincial dos Redentoristas, padre João Paulo Santos. Levamos a imagem para uma restauração necessária. O resultado foi absolutamente brilhante e todos podem contemplar”.

A programação do primeiro dia de festa foi extensa. Iniciou-se com a Alvorada Festiva, às 5h, na Igreja Matriz de Trindade. De lá, foi realizada a Procissão da Penitência, com a reza do terço, rumo ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, liderada pelo padre Marco Aurélio. Enquanto a festa começava em Trindade, militares saíam de Goiânia às 6h, na 15ª Romaria dos Militares. Eles seguiram para o Santuário para participarem da missa dedicada aos militares.

Romeiros de vários estados do Brasil e cidades de Goiás participam das celebrações. Muitos estão na Casa do Pai para agradecer pelas bênçãos recebidas e pedir forças para seguir com fé na missão. Ao longo dos próximos dez dias, serão realizadas mais de duzentas celebrações, incluindo missas, novenas, procissões e orações do terço, além de alvoradas, vigílias, centenas de batizados e milhares de confissões. A programação para os próximos dias você confere abaixo.

Programação

Programação Diária

5h – Alvorada Festiva

Praça do Santuário, obras do Novo Santuário e Igreja Matriz

5h20 – Procissão da Penitência

Da Igreja Matriz à praça do Santuário Basílica (TV Pai Eterno, RedeVida, Rádio Trindade FM e

Rádio Difusora Goiânia)

Praça do Santuário Basílica

Missa – 6h

(TV Pai Eterno, RedeVida, Rádio Trindade Fm e Rádio Difusora Goiânia)

Missa com novena – 19h30

(TV Pai Eterno, TV Aparecida e Rádio Difusora Goiânia)

Santuário Basílica

Missas – 10h30, 17h30 e 22h

Missas com novenas – 8h e 15h (TV Pai Eterno)

Visita ao Santíssimo Sacramento (Adoração e Bênção) e à Virgem Maria – 7h15 e 14h

Igreja Matriz

Missas – 7h, 11h, 16h30 e 19h

Visita ao Santíssimo Sacramento (Adoração e Bênção) e à Virgem Maria – 8h15 e 13h

Missas com novenas – 9h e 14h

Igreja do Santíssimo Redentor (Pe. Pelágio)

Missas – 8h e 18h

Missa com novena ao Divino Pai Eterno – 11h

Igreja Santa Luzia

Batismos – 10h e 16h (Inscrições antecipadas na secretaria paroquial, WhatsApp (62) 35051129

Carmelo Santíssima Trindade

Missa – 7h

Vila São Cottolengo

Missa – 9h

Visitas das 7h às 17h

Confissões todos os dias

Santuário Basílica: 6h às 21h

Igreja Matriz: 8h às 18h

Visitas guiadas ao canteiro de obra do Novo Santuário do Divino Pai Eterno: 7h às 17h

Temos condução saindo da Vila São Cottolengo para o canteiro de obras do Novo Santuário

Canteiro de obras do Novo Santuário

Missas – 8h e 16h

Programação Especial

Dia 29/06 – Sábado

10h30 – Missa da Romaria dos Acólitos e Coroinhas do Regional Centro-Oeste da CNBB – Santuário

Basílica (TV Pai Eterno)

12h – Missa – Santuário Basílica

14h – Romaria dos Catequistas – Cineteatro Pe. Jesus Flores e participação da novena, às 19h30.

17h – Romaria Vocacional – Trevo de Goiânia

17h – Romaria da Juventude – Trevo de Goiânia

17h – Saída da 5º Romaria Motociclista – Terminal Padre Pelágio

17h30 – Missa com os foliões – Praça do Santuário (TV Pai Eterno e RedeVida).

18h – Bênção aos Motociclistas – Porta Principal do Santuário Basílica

19h30 – Participação das pastorais do Vicariato para a Evangelização da Arquidiocese de Goiânia –

Praça do Santuário Basílica

20h – Missa da Romaria do Movimento de Cursilhos de Cristandade – Igreja Matriz

Dia 30/06 – Domingo

10h30 – Missa da Romaria dos Acólitos e Coroinhas do Regional 10h30 – Missa para as crianças –

Romeirinhos do Divino Pai Eterno – Santuário Basílica (TV Pai Eterno)

12h – Missa no Santuário Basílica

16h30 – 3º Romaria dos ciclistas – Trevo de Goiânia

17h30 – Missa da juventude – Praça do Santuário (TV Pai Eterno e RedeVida)

18h30 – Bênção para os ciclistas – Porta Principal do Santuário Basílica

19h30 – Participação das pastorais do Vicariato para a Cultura e Educação da Arquidiocese de Goiânia

Dia 1º/07 – Segunda-Feira

19h30 – Participação das Paróquias do Vicariato Nossa Senhora do Perpétuo Socorro da Arquidiocese

de Goiânia – Praça do Santuário Basílica

Dia 02/07 – Terça-Feira

19h30 – Participação das Paróquias do Vicariato Nossa Senhora da Piedade da Arquidiocese de Goiânia – Praça do Santuário Basílica

Dia 03/07 – Quarta-Feira

19h30 – Participação das Paróquias do Vicariato Nossa Senhora Aparecida da Arquidiocese de Goiânia – Praça do Santuário Basílica

22h – Missa com a juventude e logo em seguida Adoração ao Santíssimo no Santuário Basílica

Dia 04/07 – Quinta-Feira

7h30 – Romaria dos Carros de Boi, Cavaleiros e Muladeiros com Bênção – Praça da Igreja Matriz

17h30 – Missa das Obras Sociais Redentoristas – Santuário Basílica

19h30 – Participação das Paróquias do Vicariato Nossa Senhora Auxiliadora da Arquidiocese de Goiânia

Dia 05/07 – Sexta-Feira (Dia dedicado à Vila São Cottolengo)

10h30 – Missa da Romaria do Grupo das Mães que Oram pelos Filhos – Santuário Basílica

12h – Missa – Santuário Basílica

15h – Missa pela beatificação do Venerável Pe. Pelágio – Igreja do Santíssimo Redentor

17h – 2º Romaria da OAB – Trevo de Goiânia

19h30 – Participação das Paróquias do Vicariato Nossa Senhora da Abadia da Arquidiocese de Goiânia – Praça do Santuário Basílica

19h30 – Participação dos internos da Vila São Cottolengo – Praça do Santuário Basílica

22h – Missa da Romaria da OAB – Santuário Basílica

22h – Missa com a juventude e logo em seguida adoração ao Santíssimo – Igreja Matriz

Dia 06/07 – Sábado

12h – Missa – Santuário Basílica

14h – Encontro dos Carreiros, Cavaleiros e Muladeiros – Cineteatro Pe. Jesus Flores

17h30 – Missa com os Carreiros, Cavaleiros e Muladeiros – Praça do Santuário Basílica (TV Pai Eterno e RedeVida)

Missas na Madrugada

29 e 30/06 – 0h, 2h e 4h – Santuário Basílica

05 e 06/07 – 0h, 2h e 4h – Santuário Basílica

07/07 – 0h, 2h – Santuário Basílica

07/07 – 0h, 3h – Igreja Matriz

Dia da Grande Festa – 07 de julho

4h30 – Alvorada Festiva – Praça do Santuário, obras do Novo Santuário e Igreja Matriz

5h – Procissão da Penitência saindo da Matriz para a praça do Santuário Basílica (TV Pai Eterno, RedeVida, Rádio Trindade Fm e Rádio Difusora Goiânia)

5h45 – Santa Missa – Praça do Santuário Basílica (TV Pai Eterno, RedeVida, Rádio Trindade Fm e Rádio Difusora Goiânia)

8h – Missa Solene da Festa – Praça do Santuário Basílica. (TV Pai Eterno, RedeVida, Rádio Difusora Goiânia, Rede Vale FM, Rádio Maracá)

17h30 – Procissão Luminosa e Celebração de Encerramento, saindo da Matriz até a praça do Santuário Basílica (Levar velas) (TV Pai Eterno, TV Aparecida, RedeVida e Rádio Difusora Goiânia, Rede Vale FM).

Batismos neste dia

Igreja Santa Luzia: 8h e 10h

Missas neste dia

Santuário Basílica: 10h, 12h, 13h30, 15h

Igreja Matriz: 5h30, 7h, 8h30, 10h, 12h, 13h30 e 15h

Igreja do Santíssimo Redentor: 8h, 10h, 12h e 14h

Carmelo: 7h

Vila São Cottolengo: 9h

Dia 08 de julho, segura-feira depois da festa

Dia especial de oração pelos romeiros já falecidos

5h – Alvorada Festiva – Santuário e Igreja Matriz

Missas no Santuário Basílica: 5h30, 6h55 (TV Pai Eterno, RedeVida e Rádio Trindade Fm), 10h e 19h (TV Pai Eterno)

Missas na Matriz: 7h, 9h e 19h