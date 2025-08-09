search
Minha Casa, Minha Vida seleciona 2,7 mil municípios para novas moradias

Programa do Ministério das Cidades vai subsidiar cerca de 60 mil unidades habitacionais em municípios com até 50 mil habitantes


O Ministério das Cidades divulgou nesta sexta-feira (8) a lista de propostas selecionadas pelo programa Minha Casa, Minha Vida, que vai subsidiar novas moradias em áreas urbanas com até 50 mil habitantes. A ação, realizada por meio de recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) – modalidade MCMV-Urbano Sub50 –, contempla mais de 2,7 mil municípios e deve resultar na construção de cerca de 60 mil unidades habitacionais em todo o país.

Os municípios contemplados precisam cadastrar suas propostas até 12 de setembro na plataforma TransfereGov, no programa 5600020250030. Após a habilitação, os selecionados terão até 10 de março de 2026 para reunir toda a documentação necessária à contratação, etapa que inclui a assinatura de termos de compromisso com a Caixa Econômica Federal.

Segundo a Portaria MCID nº 892, publicada em edição extra do Diário Oficial da União, esta seleção permitirá a contratação de 30 mil unidades habitacionais. O valor do repasse da União para produção ou aquisição de novas residências será limitado a R$ 140 mil por unidade, garantindo que os recursos sejam distribuídos de forma eficiente e transparente.

De acordo com o secretário Nacional de Habitação, Augusto Rabelo, a prioridade é atender municípios de pequeno porte com foco na qualidade de vida da população. Foram avaliados requisitos técnicos de desenvolvimento urbano, social e econômico, além da viabilidade do terreno indicado para cada projeto.

Cada município pôde inscrever apenas uma proposta e teve de apresentar um terreno apto para receber o empreendimento. Com o Minha Casa, Minha Vida, o Governo Federal reforça seu compromisso em reduzir o déficit habitacional e promover mais dignidade para famílias em todas as regiões do Brasil.

Acompanhe abaixo a distribuição das propostas por Unidade da Federação:

Propostas Selecionadas

UF
UH
Municípios Selecionados
AC
316
14
AL
1.760
82
AM
1.240
47
AP
320
14
BA
7.290
328
CE
3.080
130
ES
948
41
GO
2.433
114
MA
4.065
178
MG
7.194
344
MS
820
36
MT
1.180
55
PA
2.620
93
PB
2.280
111
PE
2.980
124
PI
2.160
104
PR
2.602
125
RJ
800
32
RN
1.860
89
RO
580
24
RR
280
13
RS
2.575
132
SC
835
43
SE
1.340
61
SP
7.945
363
TO
566
29
Total Geral
60.069
2.726
