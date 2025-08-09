Minha Casa, Minha Vida seleciona 2,7 mil municípios para novas moradias

O Ministério das Cidades divulgou nesta sexta-feira (8) a lista de propostas selecionadas pelo programa Minha Casa, Minha Vida, que vai subsidiar novas moradias em áreas urbanas com até 50 mil habitantes. A ação, realizada por meio de recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) – modalidade MCMV-Urbano Sub50 –, contempla mais de 2,7 mil municípios e deve resultar na construção de cerca de 60 mil unidades habitacionais em todo o país.

Os municípios contemplados precisam cadastrar suas propostas até 12 de setembro na plataforma TransfereGov, no programa 5600020250030. Após a habilitação, os selecionados terão até 10 de março de 2026 para reunir toda a documentação necessária à contratação, etapa que inclui a assinatura de termos de compromisso com a Caixa Econômica Federal.

Segundo a Portaria MCID nº 892, publicada em edição extra do Diário Oficial da União, esta seleção permitirá a contratação de 30 mil unidades habitacionais. O valor do repasse da União para produção ou aquisição de novas residências será limitado a R$ 140 mil por unidade, garantindo que os recursos sejam distribuídos de forma eficiente e transparente.

De acordo com o secretário Nacional de Habitação, Augusto Rabelo, a prioridade é atender municípios de pequeno porte com foco na qualidade de vida da população. Foram avaliados requisitos técnicos de desenvolvimento urbano, social e econômico, além da viabilidade do terreno indicado para cada projeto.

Cada município pôde inscrever apenas uma proposta e teve de apresentar um terreno apto para receber o empreendimento. Com o Minha Casa, Minha Vida, o Governo Federal reforça seu compromisso em reduzir o déficit habitacional e promover mais dignidade para famílias em todas as regiões do Brasil.

Acompanhe abaixo a distribuição das propostas por Unidade da Federação:

Propostas Selecionadas