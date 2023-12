Ministério Público denuncia homem que matou Amélia Vitória

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Janildo Silva Magalhães pela morte da garota Amélia Vitória, de 14 anos, em Aparecida de Goiânia. Conforme a denúncia do promotor de Justiça Milton Marcolino dos Santos Júnior, titular da 5ª Promotoria de Aparecida de Goiânia, o homem sequestrou a vítima na tarde do dia 30, quando ela saiu de casa para buscar a irmã mais nova na escola, no Residencial Astória.

Segundo o documento, Janildo teria usado de violência contra a vítima para obrigá-la a seguir com ele para um lugar isolado, forçando-a a manter uma relação sexual. Após esse episódio, o denunciado ainda obrigou a adolescente a subir em sua bicicleta e a levou para uma casa abandonada, onde a estuprou novamente e a matou asfixiada.

De acordo com o promotor, Janildo escondeu o corpo de Amélia na casa em que o crime ocorreu. Dois dias depois, no entanto, o corpo foi localizado numa avenida do bairro.

Assim, o MP denunciou o homem pelo crime de homicídio triplamente qualificado, cometido com asfixia e meio cruel, à traição e emboscada (artigo 121, parágrafo 2º, III, IV e V do Código Penal). Além disso, ele foi denunciado por sequestro e cárcere privado, agravados pelo fato de os crimes terem sido praticados contra menor de 18 anos e com fins libidinosos (artigo 148, parágrafo 1º, IV e V do CP). Por fim, também houve denúncia por ocultação de cadáver e estupro (artigos 211 e 213, parágrafo 1º, na forma do artigo 69 do CP).