Ministro dos Transportes confirma investimentos em Goiás

O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, representou o governador Ronaldo Caiado em um encontro com o ministro dos Transportes, Renan Calheiros Filho. A reunião aconteceu em Brasília, nesta terça-feira (04).

Na ocasião o ministro fez a entrega simbólica da revitalização de trechos de rodovias federais que cortam Goiás: um deles é o que liga as cidades de Jataí e Santa Rita do Araguaia (60 km da BR-060 e BR-364); e o outro, Itaberaí à Itaguaru (28 km BR-070). Ele também assinou ordens de serviços que vão demandar R$ 80 milhões em investimentos da União para pavimentar parte da BR-080, entre Nova Iguaçu e Bonópolis; e da BR-060, entre Rio Verde e Acreúna, no Sudoeste goiano. “Nós temos, em 2023, mais recursos disponíveis para investimentos em Goiás do que tivemos ao longo dos últimos anos. Estamos determinados a fortalecer estes investimentos para aumentar a competitividade do estado e ajudar a economia goiana a crescer”, disse o ministro.

Daniel Vilela garantiu que o Governo de Goiás vai acelerar a formatação dos projetos demandados pelo Ministério dos Transportes para que, com o apoio da bancada goiana no Congresso Nacional, sejam utilizados todos os recursos disponíveis para obras viárias no Estado. “Saímos do ministério satisfeitos com a atenção que o ministro Renan Calheiros Filho tem dispensado a Goiás. Temos muito a agradecê-lo, principalmente pelos novos investimentos que estão por vir”, afirmou Daniel.