search
Cidades

Morre em Goiânia o ex-procurador de Justiça Joel Sant’Anna Braga

Joel foi secretário de Estado no governo de Maguito Vilela, atuando na área social


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 08/09/2025 - 16:41

Joel Sant'Anna
Joel Sant'Anna Braga ingressou no Ministério Público como promotor de Justiça

Morreu nesta segunda-feira (8) em Goiânia, aos 96 anos, o ex-procurador de Justiça Joel Sant’Anna Braga. Nascido em 18 de dezembro de 1929, ele era casado com Eulina Braga e deixa cinco filhos: Joel Sant’Anna Braga (secretário de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás ), Alexandre Baldy (presidente da Agência Goiana de Habitação e executivo da BYD), Adriano Baldy, Márcia Braga e Millene Braga, além de netos e bisnetos. Professora, Millene foi secretária de Educação de Goiânia no último ano da gestão de Rogério Cruz.

Além da trajetória no Ministério Público, onde ingressou como promotor de Justiça e atuou durante 30 anos, Joel foi secretário de Estado no governo de Maguito Vilela, atuando na área social. Também participou da criação da Associação Goiana do Ministério Público (AGMP), onde frequentava a academia religiosamente, com disciplina.

O velório será realizado após as 19 hs no Cemitério Parque Memorial, espaço que Joel Sant’Anna Braga ajudou a construir em parceria com o Grupo Espírita Regeneração. E o enterro amanhã, às 11h, no mesmo local.

O vice-governador Daniel Vilela e o governador Ronaldo Caiado divulgaram notas de pesar.

NOTA DE PESAR

Gracinha e eu recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento de Joel Sant’Anna Braga, aos 95 anos, nesta segunda-feira (8/9), por causa natural.

Nascido em 18 de dezembro de 1929, Dr. Joel, como ficou conhecido, construiu uma trajetória de mais de três décadas como procurador de Justiça do Ministério Público de Goiás, marcada pela dedicação ao serviço público e pela defesa da justiça e da sociedade goiana.

Destacou-se pela atuação firme na proteção dos direitos da infância e da juventude, especialmente no combate à exploração sexual infantil e na recuperação de crianças em situação de rua. Foi também o idealizador da Fundação da Criança do Estado de Goiás, deixando um legado importante na construção de políticas públicas voltadas à proteção infantojuvenil.

Joel deixa a esposa, Eulina Braga, os filhos Joel Sant’Anna Braga Filho, Alexandre Baldy, Millene Braga, Adriano Baldy e Márcia Braga, além de netos e bisnetos, que dão continuidade à sua história.

Neste momento de dor, oramos para que Deus conforte familiares e amigos, e para que o exemplo de vida e serviço de Joel Braga siga inspirando as futuras gerações.

Ronaldo Caiado
Governador de Goiás

Nota

Recebi com tristeza a notícia do falecimento do Dr. Joel Sant’Anna Braga, aos 96 anos. Ex-procurador do Estado e político atuante, deixou um legado de dedicação ao serviço público e de contribuição à sociedade goiana.

Na gestão do meu pai, Maguito Vilela, exerceu o cargo de secretário de Estado, onde demonstrou compromisso com o desenvolvimento de Goiás. Além disso, foi fundador de importantes trabalhos sociais voltados à juventude, que marcaram gerações e seguem como referência até hoje.

Aos filhos Alexandre Baldy e Joel Sant’Anna Braga Filho, ambos colaboradores do atual governo, bem como a todos os familiares e amigos, expresso meus mais profundos sentimentos e orações neste momento de dor.

Que a memória do Dr. Joel seja sempre lembrada pelo exemplo de vida pública e de dedicação ao próximo.

Daniel Vilela
Vice-Governador de Goiás

Vereadores de Goiânia podem usar carro oficial para ir a 20 cidades da Região Metropolitana

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Acidente Inhumas
Cidades

Jovem perde vida em acidente na GO-070 próximo de Inhumas

08/09/2025
Frei Gilson
Cidades

Itumbiara recebe Frei Gilson no Dia Nacional da Juventude

08/09/2025
moradias compactas
Cidades

Moradias compactas: conforto e funcionalidade em pouco espaço

08/09/2025
Prefeitura de Caldas Novas prorroga inscrições para 101 vagas com salários de até R$ 5,1 mil
Cidades

Prefeitura de Caldas Novas prorroga inscrições para 101 vagas com salários de até R$ 5,1 mil

08/09/2025
Vans Detran
Cidades

Detran leva provas teóricas a cidades de Goiás com vans adaptadas

08/09/2025
vagas emprego Aparecida
Emprego

Empresas de Aparecida ofertam mais de 1,8 mil vagas de emprego nesta semana

08/09/2025
IFG Aparecida
Escola

IFG Aparecida abre inscrições para Curso Libras Básico I

08/09/2025
Joel Sant'Anna
Cidades

Morre em Goiânia o ex-procurador de Justiça Joel Sant’Anna Braga

08/09/2025
Filme goiano
Cultura

Filme goiano está entre os indicados para representar o Brasil no Oscar

08/09/2025
Pesquisa