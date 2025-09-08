Morre em Goiânia o ex-procurador de Justiça Joel Sant’Anna Braga

Morreu nesta segunda-feira (8) em Goiânia, aos 96 anos, o ex-procurador de Justiça Joel Sant’Anna Braga. Nascido em 18 de dezembro de 1929, ele era casado com Eulina Braga e deixa cinco filhos: Joel Sant’Anna Braga (secretário de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás ), Alexandre Baldy (presidente da Agência Goiana de Habitação e executivo da BYD), Adriano Baldy, Márcia Braga e Millene Braga, além de netos e bisnetos. Professora, Millene foi secretária de Educação de Goiânia no último ano da gestão de Rogério Cruz.

Além da trajetória no Ministério Público, onde ingressou como promotor de Justiça e atuou durante 30 anos, Joel foi secretário de Estado no governo de Maguito Vilela, atuando na área social. Também participou da criação da Associação Goiana do Ministério Público (AGMP), onde frequentava a academia religiosamente, com disciplina.

O velório será realizado após as 19 hs no Cemitério Parque Memorial, espaço que Joel Sant’Anna Braga ajudou a construir em parceria com o Grupo Espírita Regeneração. E o enterro amanhã, às 11h, no mesmo local.

O vice-governador Daniel Vilela e o governador Ronaldo Caiado divulgaram notas de pesar.

NOTA DE PESAR

Gracinha e eu recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento de Joel Sant’Anna Braga, aos 95 anos, nesta segunda-feira (8/9), por causa natural.

Nascido em 18 de dezembro de 1929, Dr. Joel, como ficou conhecido, construiu uma trajetória de mais de três décadas como procurador de Justiça do Ministério Público de Goiás, marcada pela dedicação ao serviço público e pela defesa da justiça e da sociedade goiana.

Destacou-se pela atuação firme na proteção dos direitos da infância e da juventude, especialmente no combate à exploração sexual infantil e na recuperação de crianças em situação de rua. Foi também o idealizador da Fundação da Criança do Estado de Goiás, deixando um legado importante na construção de políticas públicas voltadas à proteção infantojuvenil.

Joel deixa a esposa, Eulina Braga, os filhos Joel Sant’Anna Braga Filho, Alexandre Baldy, Millene Braga, Adriano Baldy e Márcia Braga, além de netos e bisnetos, que dão continuidade à sua história.

Neste momento de dor, oramos para que Deus conforte familiares e amigos, e para que o exemplo de vida e serviço de Joel Braga siga inspirando as futuras gerações.

Ronaldo Caiado

Governador de Goiás

Nota

Recebi com tristeza a notícia do falecimento do Dr. Joel Sant’Anna Braga, aos 96 anos. Ex-procurador do Estado e político atuante, deixou um legado de dedicação ao serviço público e de contribuição à sociedade goiana.

Na gestão do meu pai, Maguito Vilela, exerceu o cargo de secretário de Estado, onde demonstrou compromisso com o desenvolvimento de Goiás. Além disso, foi fundador de importantes trabalhos sociais voltados à juventude, que marcaram gerações e seguem como referência até hoje.

Aos filhos Alexandre Baldy e Joel Sant’Anna Braga Filho, ambos colaboradores do atual governo, bem como a todos os familiares e amigos, expresso meus mais profundos sentimentos e orações neste momento de dor.

Que a memória do Dr. Joel seja sempre lembrada pelo exemplo de vida pública e de dedicação ao próximo.

Daniel Vilela

Vice-Governador de Goiás

Vereadores de Goiânia podem usar carro oficial para ir a 20 cidades da Região Metropolitana