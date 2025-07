Morre padre César Luis Garcia aos 71 anos em Goiânia

Faleceu na sexta-feira (11), em Goiânia, o padre César Luis Garcia, aos 71 anos. Ele estava em tratamento contra um câncer. Figura conhecida na capital, César teve longa trajetória na Igreja Católica, marcada pelo trabalho pastoral, posicionamentos firmes e atuação próxima das causas sociais.

Ordenado sacerdote em 1984, ele ficou nacionalmente conhecido em 2014 ao abençoar um casal homossexual, o que gerou repercussão e uma suspensão temporária de suas funções. A medida foi revista pela Igreja após recurso. Durante toda a vida, defendeu uma atuação baseada no diálogo, na inclusão e no acolhimento.

Poucos dias antes de falecer, no dia 28 de junho, padre César Luis Garcia escreveu uma carta direcionada aos fiéis da Paróquia Mãe de Misericórdia. No texto, disse estar “duplamente feliz” por sentir que estava sendo curado e por receber o apoio da comunidade em seu tratamento. Ele também convidou os fiéis para a celebração de lançamento do “Livro de Ouro” da paróquia, marcada para 1º de julho.

O velório ocorre neste sábado (12), na Paróquia Mãe de Misericórdia, no Setor Sul. A missa de corpo presente está marcada para as 15h. O sepultamento será realizado às 17h, no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. Fiéis, familiares e amigos acompanham as últimas homenagens.

Padre César também teve participação na gestão pública. Foi secretário municipal de Cultura durante a administração de Nion Albernaz e atuou como assessor internacional da prefeitura de Goiânia. A Arquidiocese de Goiânia divulgou nota oficial lamentando a morte do sacer