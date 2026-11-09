Morre Rochele Santrelly, drag queen cearense que marcou o reality Glitter e criou o bordão ‘choque de monstro’

Artista de 50 anos foi encontrada sem vida em casa, no bairro Jóquei Clube, em Fortaleza; causa da morte não foi divulgada e pessoas próximas relataram que ela não se sentia bem havia alguns dias

A drag queen, humorista e influenciadora Rochele Santrelly morreu no domingo (8), aos 50 anos, em Fortaleza. Ela foi encontrada sem vida em sua residência, no bairro Jóquei Clube. A informação foi confirmada pelo irmão da artista na manhã desta segunda-feira (9), por meio de uma publicação no perfil dela no Instagram.

A causa da morte não foi divulgada. Pessoas próximas relataram que Rochele não vinha se sentindo bem havia alguns dias, mas não há confirmação oficial sobre as circunstâncias do falecimento.

A trajetória no Glitter

Rochele ganhou notoriedade nacional em 2012, ao participar da primeira temporada de Glitter: Em Busca de um Sonho, reality show exibido pela TV Diário dentro do Programa Ênio Carlos. Idealizada e apresentada por Lena Oxa, a atração foi pioneira na televisão cearense ao reunir drag queens e travestis em uma competição semanal.

O sonho de Rochele era montar o próprio salão de beleza. Ela foi eliminada no quarto episódio, mas sua passagem pelo programa a transformou em uma das figuras mais lembradas da produção. O motivo foram os embates com a participante Sangalo Schneider, especialmente no quadro Fala na Cara.

O ‘choque de monstro’

Foi durante um desses confrontos que Rochele popularizou o bordão que a projetaria para o país. Ao anunciar o duelo com a rival, ela disse que o embate seria um “choque de monstro”. A expressão viralizou nas redes sociais e passou a circular em vídeos, montagens e publicações de humor.

Outras frases da artista também ganharam repercussão, como “apenas meu silêncio pra você”, “bicha, a senhora é destruidora mesmo” e “para destruir o sonho dela, eu quero o meu primeiro”. Rochele costumava se definir como “destruidora” na descrição de seu perfil nas redes sociais.

Homenagens

Lena Oxa, idealizadora e apresentadora do Glitter, prestou homenagem a Rochele nas redes sociais. Ela lembrou que a participante não venceu a competição, mas se tornou uma das mais conhecidas da atração, com fãs em diferentes regiões do Brasil e no exterior.

“Você será eternizada, você foi precursora. Com certeza aprendemos muito com você. Que faça sua passagem com muita luz”, escreveu Lena.

O irmão da artista também se manifestou. “Com muita tristeza e dor no coração que passo aqui pra informar a todos os fãs e amigos da Rochele que infelizmente ela veio a falecer. Não tenho como responder todos, mas mais tarde tento trazer algumas informações”, publicou.

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