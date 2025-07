Morro da Serrinha recebe nova limpeza de mão de obra carcerária

Pelo segundo ano consecutivo, reeducandos do regime fechado do Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel, em Aparecida de Goiânia, realizam serviços de limpeza, roçagem e capina no Morro da Serrinha, em Goiânia (GO). Os trabalhos foram iniciados segunda-feira (14) e se estendem até a segunda quinzena de agosto, após parceria entre a Polícia Penal de Goiás e a Secretaria-Geral de Governo (SGG), responsável pela gestão da reserva ambiental.

As atividades realizadas pelos apenados são supervisionadas por policiais penais da Gerência de Produção Agropecuária e Industrial, garantindo a segurança da população. “Além da recuperação do espaço público, a ação objetiva a reintegração social dos reeducandos, sendo uma oportunidade para pessoas privadas de liberdade de reinserção no mercado de trabalho”, destaca o gerente Paulo Sérgio Silva Santos.

O subsecretário de Políticas para Cidades e Transporte da SGG, Miguel Angelo Pricinote, ressalta a importância da integração entre as pastas. “Essa ação integrada demonstra a preocupação do Governo de Goiás com a ressocialização dos detentos e com a conservação do Morro da Serrinha.”

Os cinco detentos que participam dos serviços são remunerados financeiramente e beneficiados com a remição de pena por dias trabalhados, segundo determina a Lei de Execução Penal (LEP).

Parque ecológico

O Morro da Serrinha compreende uma área de mais de 100 mil metros quadrados e pertence ao Governo de Goiás. A expectativa é que no local seja construído um parque ecológico com pistas de caminhadas, trilhas e mantenha a preservação do Cerrado. O local é o segundo mais alto de Goiânia – 841 metros de altitude. A intenção é que 4,3 hectares sejam revitalizados.