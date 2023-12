Motorista alcoolizado provoca acidente na BR-153, em Porangatu

Uma batida envolvendo dois veículos de carga deixou a BR-153, em Porangatu, com o trânsito interditado na manhã deste sábado (09). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos seguiam no sentido Tocantins à Goiás quando ocorreu uma colisão traseira entre os veículos.

Após submeter os motoristas ao teste de bafômetro, a PRF constatou que o motorista, de 50 anos, que provocou o acidente estava alcoolizado, ele foi reprovado com teor alcoólico de 0,50 mg/l.

Com forte odor etílico, o ele informou que fez a ingestão de bebidas alcoólicas na noite de ontem enquanto parou para jantar.

Ele foi preso e foi encaminhado à Central de Flagrantes local.