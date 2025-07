Motorista morre após caminhão cair de ponte na BR-364

Um caminhão caiu da ponte sobre o Rio Claro, na BR-364, entre Mineiros e Jataí, na manhã desta sexta-feira (4). O motorista, de 50 anos, morreu no local após ficar preso às ferragens dentro da carreta. O acidente ainda está em atendimento.

Informações preliminares apontam que não houve colisão com outros veículos. O caminhão seguia no sentido Mineiros–Jataí quando o condutor teria perdido o controle da direção, colidido contra a contenção lateral de concreto e caído no rio.

Os agentes da PRF estão no local e indicaram que não há marcas de frenagem ou sinais de impacto com outro veículo. A principal suspeita é de saída de pista seguida de perda de controle.

Equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros e da perícia trabalham no local para apurar as causas do acidente e realizar a remoção do caminhão.

Rodovia perigosa

Com pista simples e grande tráfego, especialmente de veículos pesados, a BR-364 tem acidentes frequentes. No mês passado, uma ocorrência causou grande comoção. Duas enfermeiras morreram em um acidente entre uma ambulância e dois caminhões na BR-364. O acidente aconteceu em trecho da rodovia localizado na cidade de Portelândia, na região sudoeste de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, Lecy Maria Domingues Nolasco, de 60 anos, e Thalita Rodrigues Vieira Alves, de 33 anos, morreram no local do acidente, que aconteceu na tarde desta quinta-feira (12), em frente ao posto de combustíveis Sete Milhas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ambulância colidiu lateralmente com dois caminhões quando tentava realizar uma ultrapassagem. Segundo os agentes apuraram no local do acidente, os condutores dos caminhões evitaram o impacto frontal, mas não foram capazes de evitar que a ambulância fosse atingida.

