Um acidente envolvendo um carro de luxo na manhã deste sábado (2) chamou a atenção de quem passava pela Avenida Ricardo Paranhos, no Setor Marista, região nobre de Goiânia.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o motorista de um Porsche acelera logo no início da avenida, mas perde o controle da direção. O carro derrapa e atinge violentamente um Honda City que estava estacionado. Um terceiro veículo, um Fastback, também foi atingido no impacto.

O acidente ocorreu nas proximidades da rotatória com a Alameda Eugênio Jardim, um trecho bastante movimentado da via. A velocidade máxima permitida no local é de 40 km/h. Apesar da força da colisão, não houve registro de feridos.

A dinâmica do acidente ainda será investigada, mas o vídeo indica que o Porsche estava em forte aceleração no momento da derrapagem. Testemunhas que estavam próximas relataram o susto e o barulho da batida.

A Polícia Militar foi acionada e orientou os motoristas até a retirada dos veículos envolvidos.

Veja imagens do acidente:

