Motorista sob efeito de anfetamina foge da PRF e tomba caminhão na BR-153

Um motorista de 38 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta quinta-feira (24), após dirigir um caminhão sob efeito de anfetamina e provocar uma fuga perigosa na BR-153, no trecho que passa pelo município de Campinorte, no norte de Goiás. Ele acabou tomando o caminhão e foi preso.

A ocorrência teve início quando os policiais deram ordem de parada a um caminhão Volvo/FH que transportava uma carga de piso cerâmico. O condutor desobedeceu à sinalização e iniciou fuga em alta velocidade. Durante o acompanhamento tático, que se estendeu por cerca de 109 quilômetros, o motorista conduzia de forma extremamente arriscada: fazia zigue-zague na pista, jogava outros veículos para o acostamento e, em diversos momentos, tentou colidir com a viatura da PRF.

Já no perímetro urbano de Campinorte, ao fazer uma curva, o condutor perdeu o controle e o caminhão tombou. No momento do tombamento, o homem pulou da cabine e correu em direção a uma área de mata próxima à rodovia, na tentativa de escapar da abordagem policial. No entanto, foi localizado e preso pelos agentes logo em seguida.

O motorista apresentava sinais visíveis de alteração: inquietação extrema, fala desconexa e pupilas dilatadas, indícios claros do uso de substâncias psicoativas. Aos policiais, ele confessou ter ingerido sete comprimidos de “rebite”, anfetamina utilizada para inibir o sono.

Mesmo após o acidente, o homem resistiu à prisão, mas foi contido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Campinorte. Ele deverá responder por dirigir veículo sob efeito de substância psicoativa (anfetamina) e resistência à ordem de parar o veículo e de prisão.

Veja os vídeos feitos pelos policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência e que mostram como o motorista colocou em risco as vidas de pessoas que trafegavam pela rodovia, que é a mais perigosa do estado de Goiás, com o maior índice de letalidade.

