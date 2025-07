Motoristas recebem orientação para não jogar lixo nas ruas de Goiânia

Neste sábado, dia 26 de julho, às 9 horas, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET), em parceria com o Consórcio LimpaGyn, realizará uma blitz educativa na Alameda das Rosas, nº 1.505, Setor Oeste, com o objetivo de conscientizar motoristas sobre o descarte correto de lixo nas vias públicas. A ação, intitulada “Juntos por uma Goiânia Mais Limpa”, visa orientar condutores sobre a importância de atitudes sustentáveis no trânsito.

Durante a atividade, serão distribuídos panfletos informativos e sacolinhas Lixocar para armazenar pequenos resíduos no interior dos veículos, como embalagens, papéis e restos de alimentos. Segundo o diretor de Trânsito da SET, Luís Tiago Santos, o foco da ação é educativo e preventivo, reforçando que o descarte inadequado de objetos, mesmo os pequenos, compromete a segurança viária e contribui para alagamentos e sujeira nas ruas.

Multas e fiscalização

Jogar lixo nas ruas de Goiânia é crime e pode gerar consequências legais. A prefeitura tem intensificado a fiscalização e a punição para quem descarta resíduos de forma irregular, inclusive com apreensão de veículos utilizados nesse tipo de infração. A multa varia de R$ 52 a R$ 1.034, conforme a quantidade e o tipo de resíduo, de acordo com a legislação municipal. A lei também permite a apreensão de equipamentos como carretas e engates, que só são liberados após o pagamento da multa e das diárias no pátio.

A fiscalização é feita pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) e pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), com apoio da Polícia Militar em casos de flagrante. Em situações mais graves, os infratores podem ser conduzidos à Central de Flagrantes e responder por crime ambiental.

Descarte correto

Para evitar infrações, a população pode utilizar os ecopontos da cidade, que permitem o descarte gratuito e ambientalmente adequado de resíduos – no caso de lixos maiores. A prefeitura também está ampliando esses locais para facilitar o acesso. Informações sobre a localização dos ecopontos podem ser obtidas nos canais oficiais da administração municipal.

Denúncias de descarte irregular podem ser feitas pelo aplicativo “Prefeitura 24h” ou pelo telefone 161. Para flagrantes, o contato deve ser feito pelo número 153. Além das sanções legais, o descarte incorreto contribui para a poluição do solo e da água, entope bueiros e causa enchentes, além de comprometer a limpeza urbana e a qualidade de vida da população.

