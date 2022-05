Movimento “Goiânia, capital da MPB ao vivo nos bares” se torna patrimônio cultural

O prefeito Rogério Cruz (republicanos) e o secretário municipal de Cultura, Zander Fábio, assinaram nesta terça-feira, 03, no Paço Municipal, decreto que declara o movimento “Goiânia, capital da MPB ao vivo no bares” como bem do patrimônio cultural.

“Valorizar cultura é respeitar história e memória dos goianienses. Nossa capital é conhecida, também, pela diversidade de bares e apresentações musicais. Reconhecer o movimento como patrimônio cultural é legitimar, historicamente, a presença da música como arte, entretenimento e meio de renda para quem faz e vive dela”, ressalta o prefeito.

O secretário Zander Fábio corrobora com a importância do reconhecimento e destaca “a união de representantes, apreciadores e fazedores da MPB que leva renda àqueles que trabalham de noite e, assim, levam alegria e música de qualidade ao público goianiense”.