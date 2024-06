MP faz operação contra grupo que aplicava golpes pelo WhatsApp

O Ministério Público de Goiás, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), realizou nesta terça-feira (25) diligências em apoio ao Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) com o objetivo de coletar elementos de prova para combater um grupo que aplicava golpes por meio do WhatsApp. Os golpes eram aplicados em familiares de servidores públicos potiguares usando perfis falsos criados no aplicativo de mensagens. A operação, denominada Tríscele, cumpriu três mandados de busca e apreensão em Goiânia.

A investigação foca em delitos como fraude eletrônica, uso indevido de identidade e ocultação de bens ilícitos. A operação Tríscele contou com a colaboração da Polícia Militar de Goiás.

Os criminosos aplicavam o “Golpe do Falso WhatsApp” visando à obtenção de vantagens financeiras ao se passarem por parentes de funcionários públicos do Rio Grande do Norte.

O esquema seguia um padrão: os golpistas coletavam fotos das pessoas que pretendiam imitar e criavam perfis falsos no WhatsApp. Em seguida, contatavam as vítimas alegando mudança de número e inventavam uma situação financeira urgente para solicitar dinheiro. Os golpes analisados na operação Tríscele ocorreram em 2021. A investigação segue em curso.