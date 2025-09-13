MP-RJ pede suspensão de show de Leonardo após gasto de R$ 800 mil

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) ingressou com uma ação civil pública para suspender o show do cantor sertanejo goiano Leonardo, marcado para o próximo dia 21 de setembro em Teresópolis, na Região Serrana fluminense. O evento integra a programação da Feira Agropecuária FEPORT 2025.

O motivo da ação

Segundo a promotoria, a Prefeitura contratou a apresentação por R$ 800 mil mesmo após ter decretado estado de calamidade financeira. O município reconheceu possuir cerca de R$ 700 milhões em dívidas, além de atrasos no pagamento de salários, verbas rescisórias e repasses a hospitais conveniados ao SUS.

De acordo com o promotor de Justiça Rafael Luiz Lemos de Sousa, não se trata de impedir manifestações culturais, mas de coibir gastos considerados desproporcionais diante da falta de recursos para serviços básicos da população.

O que o MP pede

Na ação, o MPRJ solicita não apenas a suspensão do show de Leonardo, previsto para as 23h, mas também a proibição de qualquer pagamento com recursos públicos para a realização da feira. Caso a Justiça aceite o pedido, a Prefeitura terá 24 horas para apresentar e justificar todos os gastos relacionados ao evento.

Contexto

O órgão ressalta que já havia procurado o município para averiguar o “não cumprimento de obrigações e deveres assumidos”. Segundo a promotoria, o próprio prefeito Leonardo Vasconcellos (União) havia alegado anteriormente “falta de dinheiro” para justificar compromissos não cumpridos.

A Prefeitura de Teresópolis e a equipe do cantor Leonardo foram acionadas pelo MPRJ para se manifestarem sobre o caso.

*Com informações do Splash-UOL