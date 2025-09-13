search
Brasil

MP-RJ pede suspensão de show de Leonardo após gasto de R$ 800 mil

Caso a Justiça aceite o pedido, a Prefeitura terá 24 horas para apresentar e justificar todos os gastos relacionados ao evento


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 13/09/2025 - 15:00

Segundo a promotoria, a Prefeitura contratou a apresentação por R$ 800 mil mesmo após ter decretado estado de calamidade financeira. (Imagem: Reprodução)

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) ingressou com uma ação civil pública para suspender o show do cantor sertanejo goiano Leonardo, marcado para o próximo dia 21 de setembro em Teresópolis, na Região Serrana fluminense. O evento integra a programação da Feira Agropecuária FEPORT 2025.

O motivo da ação

Segundo a promotoria, a Prefeitura contratou a apresentação por R$ 800 mil mesmo após ter decretado estado de calamidade financeira. O município reconheceu possuir cerca de R$ 700 milhões em dívidas, além de atrasos no pagamento de salários, verbas rescisórias e repasses a hospitais conveniados ao SUS.

De acordo com o promotor de Justiça Rafael Luiz Lemos de Sousa, não se trata de impedir manifestações culturais, mas de coibir gastos considerados desproporcionais diante da falta de recursos para serviços básicos da população.

O que o MP pede

Na ação, o MPRJ solicita não apenas a suspensão do show de Leonardo, previsto para as 23h, mas também a proibição de qualquer pagamento com recursos públicos para a realização da feira. Caso a Justiça aceite o pedido, a Prefeitura terá 24 horas para apresentar e justificar todos os gastos relacionados ao evento.

Contexto

O órgão ressalta que já havia procurado o município para averiguar o “não cumprimento de obrigações e deveres assumidos”. Segundo a promotoria, o próprio prefeito Leonardo Vasconcellos (União) havia alegado anteriormente “falta de dinheiro” para justificar compromissos não cumpridos.

A Prefeitura de Teresópolis e a equipe do cantor Leonardo foram acionadas pelo MPRJ para se manifestarem sobre o caso.

*Com informações do Splash-UOL

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Mesmo com prejuízo bilionário em fraudes via Pix, tribunais têm isentado bancos em casos sem falha comprovada.
Brasil

BC obriga bancos a rejeitarem pagamentos para contas suspeitas

11/09/2025
Síndrome Respiratória vacinação
Brasil

Brasil terá vacina contra vírus da bronquiolite no SUS a partir de novembro

11/09/2025
bomba aeroporto Brasília
Brasil

PF prende homem condenado por atentado ao aeroporto de Brasília

10/09/2025
pobreza
Brasil

Número de famílias em situação de pobreza cai 25% em dois anos

09/09/2025
dinheiro esquecido
Brasil

Mais de 52 milhões de pessoas têm dinheiro esquecido em bancos, informa BC

09/09/2025
MP-RJ pede suspensão de show de Leonardo após gasto de R$ 800 mil
Brasil

MP-RJ pede suspensão de show de Leonardo após gasto de R$ 800 mil

13/09/2025
MP e órgãos de fiscalização combatem loteamento clandestino em Caldazinha
Cidades

MP e órgãos de fiscalização combatem loteamento clandestino em Caldazinha

13/09/2025
Câmara loca novos carros ao custo de R$ 7 milhões por ano
Destaque

CCJ da Câmara aprova reajuste de 4,83% para servidores municipais

13/09/2025
Agora Tem Especialistas
Geral

Mutirão do Agora Tem Especialistas fará mais de 2 mil consultas, exames e cirurgias neste sábado em Goiás

13/09/2025
Pesquisa