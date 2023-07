Mulher morre e crianças ficam feridas em acidente na BR-153

Uma mulher de 37 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-153, no último domingo (02), em Nova Glória, no interior do Estado. As vítimas estavam em um carro que saiu da pista e bateu em uma árvore às margens da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o motorista do carro e duas crianças que estavam no veículo precisaram de atendimento médico. As vítimas que ficaram feridas foram levadas para unidades de saúde de São Luiz do Norte e Uruaçu. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o acidente.