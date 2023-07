Mulher morre e homem fica ferido em acidente com caminhão

O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta terça-feira (04) para prestar socorro à vítimas de um capotamento de um caminhão que aconteceu em uma usina, na GO-040, em Bom Jesus de Goiás.

De acordo com as informações, o condutor, um homem que ainda não teve a idade revelada, foi resgatado com vida e levado para o hospital. Uma mulher, de 29 anos, que era passageira, ficou presa às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Para realizar o resgate do corpo das ferragens do veículo, foram utilizadas técnicas de salvamento veicular e desencarceramento. Após as ações, o corpo foi entregue ao IML, enquanto os veículos e o local foram deixados sob a responsabilidade do funcionário da usina.