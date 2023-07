Mutirama tem funcionamento especial nessas férias

Com o período de férias escolares, um dos pontos de lazer mais procurados na capital é o Parque Mutirama. E, durante todo este mês de julho, a Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) realiza a Bilheteria Solidária. O parque, que com o funcionamento especial funciona de quarta-feira a domingo, das 10h às 16h, também abre as portas de forma gratuita recebendo doações de alimentos não perecíveis. “Essa é uma forma de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, por meio de doações de alimentos por livre e espontânea vontade, já que a entrada do parque e a utilização dos brinquedos são gratuitas”, afirma o prefeito Rogério Cruz. Os alimentos arrecadados serão doados para instituições filantrópicas parceiras da Prefeitura de Goiânia.

Nas edições de 2021 e 2022, a campanha conseguiu arrecadar mais de 30 toneladas de alimentos. A expectativa para 2023 é de superar o número, já que são esperadas cerca de nove mil pessoas em cada final de semana durante o mês de julho.

Anote aí

— Aberto de quarta-feira a sexta-feira, das 10h às 16h;

— Entrada gratuita, com recebimento de alimentos não perecíveis pela campanha “Bilheteria Solidária”;