Mutirão da Prefeitura de Goiânia oferta 500 vagas para consultas e exames oftalmológicos

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai ofertar 500 vagas para a realização de consultas médicas com oftalmologista e exames de autorrefração e tonometria de forma gratuita no próximo sábado (12/4) durante o Mutirão. Os atendimentos serão realizados das 8 às 17h, na Escola Municipal Coronel José Viana Alves, no Setor Cândida de Morais.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer, os pacientes que precisarem de procedimentos cirúrgicos ou de qualquer tipo de continuidade do tratamento oftalmológico serão encaminhados para atendimento na rede municipal. “Nós queremos facilitar o acesso dos pacientes aos serviços, além de reduzir as filas de espera na especialidade de oftalmologia, que é onde temos hoje uma das maiores demandas”, destaca.

A SMS disponibilizará 60 profissionais de saúde para os atendimentos oferecidos durante o evento. Além das consultas e exames oftalmológicos, a pasta oferecerá vacinação, consultas com clínico geral, testes rápidos para detecção de covid 19, infecções sexualmente transmissíveis, colesterol e diabetes, vacinação antirrábica, aferição de pressão arterial, dosagem de glicemia e distribuição de repelentes.

Durante o mutirão são realizadas visitas domiciliares para orientação da população sobre medidas de controle da proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, zika e chikungunya. “A guerra contra a dengue não pode parar e os nossos agentes de combate a endemias estarão nas casas para inspecionar e orientar todos os cuidados necessários”, explica o superintendente de Vigilância em Saúde, Flávio Toledo.