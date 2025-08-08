search
Curiosidades

NASA divulga uma das fotos panorâmicas mais nítidas já tiradas de Marte

Mais de 90 imagens de Marte feitas pelo rover Perseverance, da NASA, formam este impressionante mosaico cheio de detalhes do Planeta Vermelho


08/08/2025

Imagem panorâmica 360º de Marte formado a partir de 96 fotos obtidas pelo rover Perseverance, da NASA. Crédito: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Nesta quarta-feira (6), a NASA revelou uma nova imagem em 360 graus de Marte, feita pelo rover Perseverance, que impressiona pela nitidez e riqueza de detalhes. A cena reúne formações rochosas curiosas, dunas de areia e colinas distantes, tudo sob um céu especialmente claro.

Graças às condições climáticas favoráveis, o veículo explorador conseguiu obter diversas fotos incríveis, com 96 delas sendo usadas pela equipe científica responsável pela missão para formar o mosaico.

Um dos destaques é uma rocha que parece estar delicadamente apoiada sobre uma ondulação escura de areia, como se estivesse flutuando. Também é possível ver uma linha geológica marcando o encontro de dois tipos diferentes de terreno, além de colinas visíveis a até 65 km de distância.

Ausência de poeira em Marte contribuiu com a nitidez do registro

As imagens foram feitas pela câmera Mastcam-Z do Perseverance em 26 de maio de 2025,  a partir de uma área chamada Falbreen, no 1.516º dia marciano da missão. Desde que pousou na Cratera Jezero, em 2021, o rover já percorreu diversos terrenos, alcançando o topo da borda da cratera no fim do ano passado.

Em um comunicado, Jim Bell, pesquisador principal da Mastcam-Z na Universidade Estadual do Arizona, diz que a ausência depoeira no ar contribuiu para a nitidez da paisagem. “E neste mosaico em particular, aprimoramos o contraste de cores, o que acentua as diferenças entre o terreno e o céu”, explica o cientista planetário, completando que, embora a versão colorida do panorama revele um céu quase azul, a imagem em cores naturais mostra o tom avermelhado típico de Marte.

Segundo Bell, o contraste de cores foi ajustado para destacar as diferenças entre o solo e o céu, resultando em uma cena que convida à contemplação, mas também repleta de informações geológicas importantes.

Com informações do Portal Olhar Digital

Pesquisa