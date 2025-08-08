NASA divulga uma das fotos panorâmicas mais nítidas já tiradas de Marte

Graças às condições climáticas favoráveis, o veículo explorador conseguiu obter diversas fotos incríveis, com 96 delas sendo usadas pela equipe científica responsável pela missão para formar o mosaico.

Um dos destaques é uma rocha que parece estar delicadamente apoiada sobre uma ondulação escura de areia, como se estivesse flutuando. Também é possível ver uma linha geológica marcando o encontro de dois tipos diferentes de terreno, além de colinas visíveis a até 65 km de distância.

Ausência de poeira em Marte contribuiu com a nitidez do registro

As imagens foram feitas pela câmera Mastcam-Z do Perseverance em 26 de maio de 2025, a partir de uma área chamada Falbreen, no 1.516º dia marciano da missão. Desde que pousou na Cratera Jezero, em 2021, o rover já percorreu diversos terrenos, alcançando o topo da borda da cratera no fim do ano passado.

Em um comunicado, Jim Bell, pesquisador principal da Mastcam-Z na Universidade Estadual do Arizona, diz que a ausência depoeira no ar contribuiu para a nitidez da paisagem. “E neste mosaico em particular, aprimoramos o contraste de cores, o que acentua as diferenças entre o terreno e o céu”, explica o cientista planetário, completando que, embora a versão colorida do panorama revele um céu quase azul, a imagem em cores naturais mostra o tom avermelhado típico de Marte.

Segundo Bell, o contraste de cores foi ajustado para destacar as diferenças entre o solo e o céu, resultando em uma cena que convida à contemplação, mas também repleta de informações geológicas importantes.

Com informações do Portal Olhar Digital