“Nosso pré-candidato ao governo de Goiás”, disse Bolsonaro ao declara apoio a Vitor Hugo

Da Redação

O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou seu apoio a pré-candidatura do Governo de Goiás ao deputado federal Major Vitor Hugo (União Brasil), durante entrevista para O Jornal da Manhã, da Jovem Pan, na manhã desta segunda-feira, 21.

“Quem tá filmando aqui é o Vitor Hugo, nosso pré-candidato ao governo de Goiás. Sabe dos problemas, em especial voltados pro agronegócio. É uma esperança que aparece aqui em Goiás e mais uma alternativa pra todos que, obviamente conta com meu apoio”, declarou o presidente.

O vídeo foi divulgado no perfil do instagram do deputado, um dia após a confirmação da sua disputa para assumir a cadeira no Palácio das Esmeraldas. “Mensagem do PR apoiando nossa pré-candidatura ao GOVERNO DE GOIÁS”, escreveu na legenda. Vitor Hugo também afirmou que vai se filiar ao Partido Liberal, sendo assim, ele e o presidente devem se tornar correligionários.

No último sábado, 19, o prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (sem partido), chegou a ir até Basília, em busca de apoio de Jair Bolsonaro para sua pré-candidatura ao Governo de Goiás. Porém, líderes do PL em Goiás, ainda articulam para reverter a situação, para que Mendanha seja indicado para a disputar o cargo pela legenda.