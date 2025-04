Nota Goiana: metade dos ganhadores de março não pediu pagamento dos prêmios

A Secretaria da Economia publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje (8/4), a lista com os ganhadores do sorteio de março da Nota Fiscal Goiana (NFG). A premiação totaliza R$ 200 mil, distribuídos entre 158 vencedores. Com a divulgação, começa a contar o prazo de 90 dias para que os contemplados solicitem o pagamento do prêmio.

Nessa 100ª edição, realizada no dia 27 de março, foram contemplados moradores de 42 municípios goianos e um do Distrito Federal. A maioria dos ganhadores é de Goiânia (69), seguida por Aparecida de Goiânia (16), Anápolis (9), Rio Verde e Mineiros (5 cada), além de Trindade, Itumbiara e Valparaíso, com três ganhadores cada.

“Imediatamente após o sorteio, a relação dos ganhadores é divulgada no site do programa, acessível a qualquer pessoa, garantindo total transparência”, destacou Leonardo Vieira de Paula, coordenador da Nota Fiscal Goiana.

Além disso, os vencedores são notificados por e-mail. A ganhadora do prêmio de R$ 50 mil, moradora de Goiânia, foi contatada e imediatamente acessou o site para solicitar o pagamento.

O único meio para resgatar o prêmio é por meio do site oficial do programa, acessando com login e preenchimento dos dados bancários. “Não há qualquer cobrança de taxas ou valores por parte da Secretaria”, reforçou Leonardo, alertando para possíveis golpes.

Até o momento, 50% dos ganhadores ainda não solicitaram o resgate do prêmio. Entre eles está um ganhador do prêmio de R$ 10 mil; dois prêmios de R$ 5 mil; 27 prêmios de R$ 1 mil e 49 prêmios de R$ 500 (valores brutos).

Como consultar e solicitar o prêmio

A lista completa dos vencedores do sorteio de março, assim como os resultados anteriores, está disponível no site oficial do programa.

A Secretaria da Economia também alerta que há ganhadores dos sorteios de janeiro e fevereiro que ainda não resgataram seus prêmios. Todos foram notificados por e-mail, reforçando a importância de manter os dados cadastrais atualizados.