Nova sede da EDP é inaugurada, em Goiás

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) acompanha, nesta segunda-feira, 25, às 10h, a inauguração da nova sede da EDP em Goiás. O CEO da EDP no Brasil, João Marques da Cruz, também estará no evento.

O espaço está localizado na Avenida Caiapó, no setor Santa Genoveva, em Goiânia. Até 2023, a empresa do setor elétrico prevê investimento de R$ 200 milhões no segmento de transmissão de energia no Estado.

A EDP arrematou a Celg Transmissão S.A (Celg T) por R$ 1,977 bilhão, valor 80,10% acima do lance inicial mínimo, em leilão realizado em outubro de 2021.

O contrato de venda foi assinado entre a empresa e o Governo de Goiás em fevereiro de 2022. Com isso, a ex-estatal passou a se chamar EDP Goiás.