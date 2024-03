Nove suspeitos morrem durante confrontos com a PM na capital

A noite de sexta-feira (01) foi agitada na capital. Isso porque nove suspeitos morreram em troca de tiros com a Polícia Militar.

Em uma das ocorrências, cinco pessoas morreram no Setor Santos Dumont. De acordo com as informações, o grupo havia acabado de assaltar um estabelecimento comercial no Jardim Novo Mundo. Um carro roubado, dinheiro, drogas e duas armas de fogo foram apreendidas.

No Jardim Bela Vista, a troca de tiros foi entre cinco suspeitos que também estavam em um veiculo roubado, e policiais do Comando de Operações de Divisas (COD). De acordo com a PM, minutos antes de serem abordados, os cinco ocupantes do carro haviam assassinado um rival, no meio da rua, no Parque Santa Cruz.

A PM afirmou que eles pretendiam matar ainda pelo menos outros dois rivais na mesma região. Três pistolas, e dois revólveres foram apreendidos.

Também durante a noite, outra equipe do COD confrontou com um homem que mantinha um laboratório de refino de drogas no Setor Solar Vile.

Já no Setor Aeroviário, próximo a Campinas, um homem estava correndo atrás de um morador em situação de rua, armado e acabou trocando tiros com a PM.