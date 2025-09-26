Obra interdita ponte na BR-364 em Jataí

A partir do dia 1º de outubro, quarta-feira, o trânsito na BR-364, em Jataí (GO), sofrerá mudanças por conta das obras de reforço e alargamento da ponte sobre o Rio Claro, no trecho urbano da rodovia. A intervenção é realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e deve se estender pelos próximos meses.

Interdição total

Durante o período de obras, a ponte no sentido Mineiros – Jataí ficará totalmente interditada para serviços de recuperação das cabeceiras, reforço do tabuleiro, construção de laje de transição e movimentação de taludes, entre outras etapas previstas em projeto.

Tráfego reorganizado

No sentido Jataí – Mineiros, o fluxo passa a operar em pista simples a partir do km 199, logo após o acesso à Avenida Goiás, e segue assim até o km 201. Já no sentido Mineiros – Jataí, após o viaduto do anel viário de entrada de Jataí, os veículos serão direcionados para apenas uma faixa, utilizando a ponte do sentido contrário (Jataí-Mineiros), já que a estrutura do sentido decrescente estará interditada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforça que o trecho poderá apresentar lentidão, principalmente nos horários de pico. A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização e reduzam a velocidade ao se aproximarem do local da obra.

Prefeito Leandro Vilela apresenta prestação de contas do 2º quadrimestre