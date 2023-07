Bairros de Goiânia e Aparecida podem ficar sem água

Pode faltar água em bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia neste fim de semana. Isso porque equipes da Saneago vão executar na sexta (07), sábado (08) e domingo (09), a segunda etapa da interligação da nova adutora Senac Leste-Celg à adutora do mesmo trecho – que já está em operação. Para a execução do serviço, o bombeamento de água tratada será desligado às 19 horas de sexta (7), com previsão de retomada do sistema às 9 horas de domingo (9).

No sistema de abastecimento de água, a normalização é gradual e ocorre à medida que as redes e os reservatórios são carregados com carga d’água, iniciando pelos reservatórios da zona baixa, posteriormente zona média e, por último, zona alta. Por isso, a normalização do fornecimento de água tratada, na maioria dos bairros afetados, está prevista para ocorrer até a noite de domingo (9).

Consumo consciente

A Saneago pede para que nos períodos de intervenção, a população colabore e faça o uso moderado da água armazenada nas caixas d’água dos imóveis, utilizando-a apenas para o essencial, até a recuperação completa do fornecimento. A medida é considerada fundamental para contribuir com o abastecimento, especialmente dos moradores das partes mais altas da cidade ou afastadas do local da manutenção, que levam mais tempo para ter o fornecimento totalmente restabelecido. Isso também reduz o prazo para recuperação do sistema.