A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio do Grupo Antirroubo a Banco (GAB) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), deflagrou nesta terça-feira (9) a Operação Jogada Marcada, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada na manipulação de resultados de partidas de futebol. A ação ocorre simultaneamente em seis Estados brasileiros e cumpre 16 mandados judiciais, entre prisões e buscas e apreensões.

Segundo as investigações, o grupo atuava de forma estruturada e hierárquica, envolvendo financiadores, intermediários e executores, entre eles jogadores, treinadores e dirigentes de clubes. A quadrilha fraudava partidas para influenciar resultados em plataformas de apostas esportivas, movimentando ilegalmente mais de R$ 11 milhões.

A operação revelou como o esquema funcionava: os criminosos subornavam atletas e profissionais ligados ao futebol profissional para garantir placares combinados, beneficiando-se de apostas feitas com antecedência e com base em informações privilegiadas. A PCGO já havia identificado clubes e campeonatos alvos do esquema, que serão detalhados conforme o avanço da investigação.

A Operação Jogada Marcada é resultado de um extenso trabalho de inteligência, cruzamento de dados e cooperação entre unidades policiais interestaduais. A Polícia Civil destaca que o combate às fraudes em apostas esportivas e à corrupção no esporte é fundamental para garantir a lisura das competições e proteger torcedores e apostadores.

⚠️Novas informações serão divulgadas em breve.