Operação flagra venda clandestina de vapes no Setor Bueno

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Central Geral de Flagrantes, em ação integrada com a PM2, 6º BPM e ALI/6º BPM, deflagrou nesta terça-feira (30) uma operação contra a comercialização ilegal de cigarros eletrônicos na capital.

O alvo foi uma sala comercial de um edifício localizado no Setor Bueno, área nobre de Goiânia, que funcionava como depósito e ponto de distribuição clandestino dos produtos, cuja venda é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

No local, as equipes apreenderam aproximadamente 400 unidades de cigarros eletrônicos, avaliadas em cerca de R$ 100 mil em mercadorias. Três integrantes do grupo foram presos em flagrante e um quarto suspeito, identificado como sócio, permanece foragido.

Estrutura organizada

As investigações apontaram que o grupo atuava de forma empresarial, com divisão clara de funções:

M.C.F.A. (23 anos) – gerente da loja física;

H.G.S.N. (18 anos) – vendedor direto;

P.H.A.C. (32 anos) – sócio financeiro, responsável por receber pagamentos via Pix em conta no Mercado Pago;

P.V.A.C. (foragido) – sócio, vinculado a notas fiscais em seu nome e endereço em condomínio de luxo no Setor Bueno.

Além do espaço físico, os investigados mantinham loja virtual própria, divulgavam os produtos em redes sociais, no Google e no Mercado Livre, e contavam até com entregadores de aplicativos como o iFood para agilizar as vendas.

Responsabilização

Os presos responderão pelo crime previsto no artigo 273 do Código Penal, que trata da comercialização de produtos sem registro junto à autoridade sanitária. As diligências continuam para localizar o foragido e encerrar de vez o esquema criminoso.