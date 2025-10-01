search
Operação Laço Oculto: advogada atuava como mensageira de facção criminosa em Goiás

Mandados foram cumpridos em Barra do Garças (MT) e em unidade prisional de Planaltina (GO); celulares e documentos foram apreendidos


OP GAECO
foram apreendidos telefones celulares, documentos e anotações. (Imagem: MPGO)

O Ministério Público de Goiás (MPGO), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou na manhã desta quarta-feira (01) a Operação Laço Oculto, em ação conjunta com o Gaeco do Ministério Público do Mato Grosso, a Polícia Militar e a Polícia Penal de Goiás.

A ação mirou o elo externo de uma facção criminosa com atuação em Goiás. Entre os alvos, estava uma advogada em Barra do Garças (MT), contra quem foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. Além disso, foi formalizado o cumprimento de um mandado de prisão contra um investigado já custodiado na Unidade Prisional Especial de Planaltina (GO), onde cumpre pena por outros crimes.

Segundo as investigações, conduzidas pelo MPGO/Gaeco em parceria com a Polícia Penal de Goiás, a advogada teria assumido, há pelo menos um ano, a função de “mensageira” da facção, servindo como intermediária entre um preso recolhido na unidade de segurança máxima de Planaltina e integrantes em liberdade. Nesse papel, ela seria responsável por repassar recados e orientações criminosas.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos telefones celulares, documentos e anotações, que agora passam por análise para aprofundar as apurações.

A operação contou ainda com o apoio da Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI) do MPGO. Segundo o órgão, a ação faz parte de uma série de iniciativas voltadas ao enfrentamento de organizações criminosas no estado. Nos últimos anos, o Gaeco tem intensificado a repressão a facções com operações como Sintonia Goiás, Sintonia do Entorno, Irmandade do Crime, Família, Mensageiros e Honoris Criminis.

