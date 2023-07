Operação Penalidade Máxima: Justiça torna réus 14 investigados

Após nova denúncia do Ministério Público de Goiás, sete jogadores, incluindo Alef Manga do Coritiba, e outros sete acusados se tornam réus em esquema de manipulação de partidas do Campeonato Brasileiro e Estaduais de 2022. As investigações apontam que Alef Manga recebeu R$ 50 mil para receber um cartão amarelo em jogo contra o América-MG.

Outros nomes, incluindo empresários e apostadores, também serão julgados. As defesas têm dez dias para analisar o processo e produzir provas. Cinco atletas admitiram culpa na máfia das apostas, entre eles Bryan Garcia do Athletico-PR, que pagou multa após envolvimento no esquema.