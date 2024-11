Operação Recidivo: Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão por tráfico de drogas em Paraúna

A Polícia Civil de Goiás deflagrou, nesta quinta-feira (21), a Operação Recidivo, com o objetivo de combater o tráfico de drogas em Paraúna, município localizado no interior do estado. A operação, conduzida pelo Grupo Especial de Investigações Criminais de São Luís de Montes Belos (7° DRP), resultou no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão domiciliar contra suspeitos envolvidos no comércio de entorpecentes.

As investigações, baseadas em denúncias anônimas, indicaram um aumento no tráfico de drogas em dois setores da cidade, gerando insegurança nas comunidades locais. A Polícia Civil iniciou diligências e monitoramentos detalhados, conseguindo identificar sete suspeitos e localizar pontos de venda de substâncias ilícitas. Todos os investigados têm um histórico criminal relacionado ao tráfico de drogas e já foram alvos de operações anteriores.

Durante a operação, foram apreendidos diversos materiais, incluindo porções de drogas, invólucros para embalar os entorpecentes, aparelhos celulares, R$ 270 em dinheiro, uma carabina de pressão e câmeras de monitoramento usadas para controlar o tráfico na região.

As investigações continuam e a Polícia Civil segue trabalhando para concluir o inquérito e tomar as medidas cabíveis contra os envolvidos.