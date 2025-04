Operação Semana Santa-Tiradentes: PRF reforça fiscalização com foco em cinto de segurança e excesso de velocidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quinta-feira (17) a Operação Semana Santa e Tiradentes 2025 com foco especial no uso do cinto de segurança por todos os ocupantes dos veículos e o combate ao excesso de velocidade. A fiscalização será intensificada até segunda-feira (21) nas principais rodovias federais de Goiás, com o objetivo de reduzir acidentes graves e salvar vidas.

No feriado da Semana Santa de 2024, a PRF registrou 193 autuações por não uso do cinto, além de 26 acidentes, 22 feridos e uma morte. O cinto, obrigatório inclusive no banco traseiro, reduz significativamente o risco de lesões em colisões.

Outro ponto de atenção será o combate ao excesso de velocidade. Mais de 2.600 motoristas foram flagrados dirigindo acima do limite no ano passado. A PRF utilizará radares portáteis e atuará em pontos críticos das BRs 050, 060, 153, 364, 414 e 452, especialmente nos horários de maior fluxo.

Além da fiscalização, serão realizadas ações educativas para orientar motoristas sobre direção segura, ultrapassagens corretas e manutenção veicular.

Restrição de veículos de carga

Veículos com dimensões excedentes terão circulação proibida em pistas simples nas seguintes datas:

Quinta (17/04): 16h às 22h

Sexta (18/04): 6h às 12h

Segunda (21/04): 16h às 22h

Limites para restrição:

Largura: 2,6 m | Altura: 4,4 m | Comprimento: 19,8 m | PBTC: 58,5 t

A PRF reforça: o uso do cinto e o respeito aos limites de velocidade são atitudes simples que salvam vidas. Em caso de emergência, ligue 191.

