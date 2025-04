Oportunidade de emprego: empresas de Aparecida ofertam mais de 1,2 mil vagas

A Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Trabalho, informa que 1.286 vagas de emprego estão disponíveis nesta semana através do Sistema Municipal de Emprego (Sime). As oportunidades são ofertadas por empresas locais que utilizam o SIME como canal para divulgar suas vagas e buscar profissionais. As vagas estão cadastradas na página da secretaria no portal da Prefeitura: trabalho.aparecida.go.gov.br e são atualizadas diariamente. Os candidatos podem acessar o site ou tirar dúvidas pelo telefone (62) 99194-3491.

Confira as principais oportunidades:

Vagas em destaque:

• 370 costureira em geral

• 203 auxiliar de logística

• 160 vendedor externo

• 70 auxiliar de armazém

• 57 auxiliar de produção

• 34 auxiliar industrial

• 30 auxiliar de serviços gerais

• 30 serviços gerais

Outras vagas:

• 20 auxiliar de estoque

• 20 motorista entregador

• 18 ajudante de motorista

• 16 consultor comercial

• 10 auxiliar de expedição

• 10 auxiliar de farmácia

• 10 motorista motochapa

• 10 operador de produção (química, petroquímica e afins)

Onde se candidatar?

1.Unidades SAC sem agendamento:

•Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial.

•Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

2.Unidades Vapt-Vupt (com agendamento no site):

•Garavelo, Buriti Shopping e Araguaia Shopping.

•Horários:

•Segunda a sexta: 8h às 17h.

•Sábado (Buriti Shopping): 8h às 13h.

Documentos Necessários:

•RG, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de Endereço e Telefone para contato.

Empresas podem anunciar as vagas pelo telefone (Whatsapp): (62) 9 9297-4113.