Outubro Rosa: clínica sorteia 70 mamografias gratuitas em Goiânia

Outubro é um mês voltado para ações de conscientização para a detecção precoce do câncer de mama. Além do Brasil, esse período também é celebrado no exterior com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, a fim de contribuir para a redução da incidência e da mortalidade pela doença. No Brasil, estão previstos 59,7 mil novos casos da doença neste ano. O câncer de mama é a primeira causa oncológica de mortalidade em mulheres.

De acordo com o levantamento do Instituto Nacional de Câncer (INCA), cerca de 2,3 milhões de casos novos foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas nas mulheres. No Brasil, foram estimados 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Em Goiânia, uma clínica de exames de imagem está realizando uma ação para alertar sobre a importância da mamografia e ajudar quem não pode pagar pelo exame. É a campanha Mamografia Social na São Camilo, “Nos Ajude a Cuidar de Alguém!”, que busca alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Os exames serão realizado nas duas unidades de Exames de Imagem, dos setores Aeroporto e Marista.

Como vai acontecer

O paciente que fizer uma mamografia por convênio ou particular, nestas clínicas, tem o direito de indicar alguém com mais de 35 anos de idade e não tenha plano de saúde ou condições financeiras para pagar. Os sorteios serão realizados todas às segundas-feiras do mês de outubro, às 17h . Além do sorteio dos exames, os prédios da Clínica estarão iluminados em tom de rosa para lembrar a importância da prevenção.

Para as colaboradoras, serão disponibilizados todos os exames sem nenhum custo. “Queremos atingir o público externo, mas sem esquecer nossas importantes colaboradoras, além de visar a conscientização interna de nossa equipe sobre a importância da prevenção do câncer de mama, assim como preservação da saúde.”, explica a Dra. Christiane Pena Cabral Magalhaes, Radiologista especialista em imaginologia mamária e oncológica.

Fatores de risco

Diversos fatores estão relacionados ao desenvolvimento da doença entre as mulheres, como: envelhecimento, determinantes relacionados à vida reprodutiva da mulher, histórico familiar de câncer de mama, consumo de álcool, excesso de peso, atividade física insuficiente e exposição à radiação ionizante.