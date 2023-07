Pablo Marçal diz que está animado com a política

Em uma transmissão em suas redes sociais depois de ser alvo de sete mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal, o empresário goiano Pablo Marçal disse que a operação policial o deixou animado para continuar na política. Com uma bandeira do Brasil ao fundo e vestindo uma camiseta temática, ele chamou seus seguidores para outra live, às 20 horas, de hoje, na qual promete revelar detalhes do que aconteceu.

“Bateram na porta da minha casa com um documento. Segundo o documento, eu cometi crime eleitoral. Sou um jurista, tenho meu respeito pela Justiça, mas o Brasil está perdendo um pouco do freio”, disse o empresário, que o tempo todo fez questão de elogiar a Polícia Federal. “A PF foi muito respeitosa”, assegurou.

Segundo Marçal, o problema é que ele e alguns sócios fizeram doações à sua campanha presidencial e, depois, à do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Usei o dinheiro para pagar avião que é meu, do meu grupo empresarial, e estão chamando isso de sei lá o quê aí”, resumiu. “Quero que vocês estejam prontos para levantar essa indignação porque está todo mundo muito calado. Eu tinha pouca vontade de mexer com política, mas depois de receber esse mandado de busca e apreensão na minha casa, estou animado”, afirmou, assegurando que ainda será presidente da República.

Marçal defindiu a ação da PF como “completamente desnecessária, uma forma de amedrontar”. “Todos que apoiaram o Bolsonaro estão em uma lista para serem destituídos de todos os cargos. O povo brasileiro está virando cordeiro, mas é leão. O Brasil está virando uma máquina de punir gente inocente. Eu quero que um rugido de você, se levante. Estou animado com a perseguição porque aumenta a prosperidade e a força”.

Perseguido

Na live, Pablo Marçal se autodeclarou “oficialmente um perseguido político”. “Vou comunicar organizações internacionais”, garantiu.”Entrei na política por um chamado, que ficou mais forte hoje. Vocês vão me ver na Presidência da República”.