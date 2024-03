Parque Tecnológico da UFG abre vagas para profissionais de apoio administrativo

O Parque Tecnológico Samambaia da Universidade Federal de Goiás (PTS/UFG) abriu duas vagas para contratação de bolsistas que atuarão na unidade. As oportunidades são destinadas a profissionais com ensino superior completo e envolvem atividades de apoio administrativo para projetos, bem como na gestão e organização de eventos.

As pessoas selecionadas atuarão em projeto de pesquisa intitulado Ampliação da capacidade de geração de empreendimentos inovadores, do PTS/UFG, apoiado pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), e farão jus a uma bolsa no valor de R$ 3 mil por mês. O processo seletivo envolverá análise curricular e entrevista, com o início das atividades previsto para abril de 2024.

Para concorrer à vaga de apoio administrativo/projetos, é preciso ter graduação completa em qualquer área e experiência em gestão de projetos, além de domínio em pacote Office, Excel Avançado e Power BI. Já para a vaga de apoio administrativo/eventos, também há exigência de ensino superior completo em qualquer área e experiência na gestão e organização de eventos, com conhecimento na operação de equipamentos de áudio e vídeo. As cargas horárias são de 40 horas semanais, em regime presencial.

As candidaturas devem ser feitas, até a próxima quarta-feira (20/03), enviando o currículo PDF para o e-mail [email protected], com o assunto “[Seleção] Agente de Inovação – Apoio Administrativo/Projetos” ou “[Seleção] Agente de Inovação – Apoio Administrativo/Eventos”, a depender do cargo a que se deseja concorrer. Também é possível pleitear as duas vagas ao mesmo tempo, desde que o envio dos e-mails seja feito separadamente.

Parque Tecnológico

O Parque Tecnológico Samambaia é um complexo organizacional de caráter científico e tecnológico mantido pela UFG, tendo, por missão, o fortalecimento da cultura empreendedora, do avanço científico, tecnológico e da inovação. O lugar abriga empresas de base tecnológica, laboratórios e centros de PD&I, espaços de coworking, incubadora de empresas, entre outras estruturas voltadas ao apoio e desenvolvimento de produtos, processos ou serviços inovadores.