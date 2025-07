PCGO cumpre mandados em Mato Grosso por golpe do falso intermediário

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais de Águas Lindas – 17ª DRP, cumpriu, nesta quinta-feira (24), nas cidades de Rondonópolis, Várzea Grande e Cuiabá, no estado de Mato Grosso, 11 ordens judiciais. Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e cinco buscas domiciliares, em desfavor de suspeitos da prática de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, na modalidade golpe do falso intermediário. A vítima é uma pessoa residente em Águas Lindas (GO), na região do Entorno de Brasília. Ela teve um prejuízo de R$ 20 mil.

De acordo com a ocorrência policial, a vítima se interessou por um veículo anunciado em plataformas de comércio digital. Ela fez o contato, por meio do número de telefone apresentado no anúncio e negociou a compra com o falso intermediário. Induzida a erro, a vítima acabou efetuou o pagamento em favor do grupo criminoso.

Com as apurações, foram identificados o suspeito vinculado ao núcleo criminoso de engenharia social, isto é, o que, de fato, manteve contato telemático com a vítima e aplicou o golpe do falso intermediário. Também foram identificados os vinculados ao núcleo financeiro, os quais movimentam e pulverizam os valores obtidos ilicitamente.

O aplicador telemático ( o que entrou em contato com a vítima) ostenta diversas anotações policiais, inclusive por estelionatos anteriores, roubo e organização criminosa. Por esta razão e pelo fato de ter se utilizado de diversos chips falsos em data recente, foi decretada sua prisão preventiva.

SMS institui comissão para transição na gestão das maternidades de Goiânia