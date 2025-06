PCGO prende mulher por intermediar liberação de vítima e moto retidas por traficantes

A Polícia Civil de Goiás, por intermédio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (Derfrva), cumpriu, na manhã desta quarta-feira (18), mandado de prisão cautelar e de busca e apreensão domiciliar contra uma mulher investigada pelo crime de extorsão depois da retenção de uma pessoa e objetos por traficantes. A ação foi realizada na residência da suspeita e de seu companheiro, no Residencial Katia, em Goiânia.

A investigação, que teve início em maio de 2025, apura a extorsão de uma vítima que teve sua motocicleta e uma pessoa próxima retidas por traficantes. Segundo o depoimento da vítima, essa pessoa, usuária de entorpecentes, teria se endividado em uma “boca de fumo” após consumir drogas, resultando na retenção de ambos.

De acordo com a investigação policial, a mulher presa, que utilizava um perfil em aplicativo de mensagens, teria intermediado a negociação, exigindo R$ 900 para a liberação da pessoa e da motocicleta dos traficantes. A vítima efetuou o pagamento de parte do valor via PIX para uma conta vinculada à suspeita e o restante, em dinheiro, foi entregue pessoalmente à suspeita em um posto de combustível, onde a motocicleta e a pessoa foram liberadas.

A prisão cautelar da mulher e a busca e apreensão em sua residência foram solicitadas pela PCGO para aprofundar as investigações, identificar outros envolvidos e reunir mais evidências sobre a dinâmica dos crimes e o envolvimento com traficantes. As medidas foram deferidas pela Justiça. Além da prisão, os agentes fizeram a busca e apreensão na casa onde a mulher estava. A partir de objetos reunidos, como celular, eles aprofundarão as investigações para saber como ela tomou conhecimento da ação dos traficantes e o passo a passo da extorsão contra a vítima.

