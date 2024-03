Pedágios em rodovias terão que aceitar Pix, crédito e débito

O Ministério dos Transportes publicou uma portaria prevendo que as concessionárias que administram rodovias federais devem, a partir de 90 dias, aceitar pagamentos via Pix e cartões de crédito e débito. O texto também determina que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deverá definir a quantidade de cabines com essas “tecnologias” por praça de pedágio.

O objetivo, segundo o Ministério dos Transportes, é garantir mais eficiência e praticidade na cobrança das tarifas nos pedágios.

“Essa é mais uma medida pela modernização da operação na malha viária federal concedida, uma alternativa que confere mais fluidez no tráfego nas estradas e mais segurança e comodidade aos usuários”, informou a secretária nacional de Transporte Rodoviário, Viviane Esse.