PF combate fraudes no FGTS em Goiás e São Paulo

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (15/7) a Operação Pseudônimo, que investiga uma organização criminosa especializada em fraudes no saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Os mandados de busca e apreensão e sequestro de bens foram cumpridos em Goiânia (GO) e Americana (SP).

O grupo criminoso é suspeito de utilizar documentos de identidade falsificados para sacar valores de contas de terceiros, especialmente por meio da modalidade saque-aniversário. A investigação teve início em 2023, após a prisão em flagrante de um golpista em Maringá (PR) tentando sacar indevidamente o FGTS com documentos adulterados.

Segundo a PF, o esquema fraudes no FGTS contava com hackers que invadiam contas vinculadas à Caixa Econômica Federal, habilitavam o saque via aplicativo e, em seguida, enviavam comparsas para fazer os saques presencialmente nas agências, utilizando nomes e dados falsificados.

Ação em Goiás

Em Goiânia, a Polícia Federal cumpriu mandados judiciais com o objetivo de apreender provas, dispositivos eletrônicos, documentos e valores obtidos por meio das fraudes. Também foi determinado o bloqueio e sequestro de bens dos investigados.

A operação conta com o apoio da Caixa Econômica Federal, que colaborou na identificação das movimentações suspeitas e no cruzamento de informações que levaram à localização dos suspeitos.

Crimes investigados

Os alvos da Operação Pseudônimo poderão responder por organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O material apreendido está em análise e deve ajudar a identificar outros envolvidos e o total desviado.

A PF informou que as investigações continuam e não descarta novas fases da operação nos próximos meses.