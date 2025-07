PF deflagra operação contra fraudes no INSS em Goiânia

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (31/07), a Operação Reativação, com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Goiânia. A ação é parte de um inquérito que investiga fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo a reativação indevida de benefícios previdenciários com posterior desvio de recursos públicos.

De acordo com as investigações, há fortes indícios da participação de uma moradora da capital goiana na centralização de créditos fraudulentos. Pelo menos três benefícios previdenciários foram reativados irregularmente, com os valores sendo creditados integralmente em uma única conta bancária no mesmo dia.

Análises financeiras apontaram ainda que a mesma conta movimentou, em curto intervalo de tempo, mais de R$ 687 mil — montante incompatível com a renda declarada pela titular.

A operação busca aprofundar a apuração sobre o esquema criminoso, identificar outros possíveis envolvidos e recuperar os valores desviados.

